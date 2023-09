Prasówka tygodniowa z 10.09.2023 w Rudzie Śląskiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry.

Serdecznie zapraszamy do Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na SCENĘ MISTRZÓW. Pod takim właśnie tytułem zaprezentujemy spektakle teatralne, podczas których będzie okazja zobaczyć artystów niebanalnych, z ogromnym dorobkiem artystycznym, stale obecnych na polskiej mapie kulturalnej, scenie teatralnej, małym i dużym ekranie.

4 września ruszyło głosowanie nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej. Mieszkańcy mogą głosować przez internet lub w 12 punktach na terenie miasta do 10 września. Projekty, które zostaną zrealizowane poznamy 22 września. - Gorąco zachęcam do udziału w głosowaniu, im będzie nas więcej, tym większą wagę będzie mieć wynik – wypowiedź Michała Pierończyka, prezydenta miasta, przytacza strona internetowa Urzędu Miasta.