Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Rudzie Śląskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

EDKACJA w Rudzie Śląskiej. Który nauczyciel jest najlepszy? Oto ZŁOTA DWUNASTKA z miasta! To oni zwyciężyli w Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Zachodniego, w którym Czytelnicy wybierali m.in. najlepszego nauczyciela lub nauczycielkę w Rudzie Śląskiej. Przybliżamy dziś sylwetki laureatów. To nauczyciele przedszkoli, podstawówek i szkół ponadpodstawowych z terenu naszego miasta. Zobacz w galerii, kto został Nauczycielem Roku 2023 w Rudzie Śląskiej.

