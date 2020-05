Ruda Śląska otwiera miejskie żłobki, których pracownicy nie są zakażeni koronawirusem

Oprócz pracowników miejskich żłobków, badany jest także personel pracujący w przedszkolach. Jak wynika z danych rudzkiego Urzędu Miasta, bo zbadania jest 919 pracowników. 373 osoby przeszły już testy, z czego znane są już wyniki od 140 - wśród nich 7 jest wątpliwych.

- Wykonanie testów wśród samych pracowników przedszkoli to na tę chwilę koszt około 150 tys. zł. To niemałe pieniądze, ale musimy mieć pewność, że nie narazimy dzieci na zakażenie koronawirusem. To miałoby fatalne skutki, bo prowadziłoby do dalszego szerzenia zakażeń wśród ich najbliższych, zwłaszcza rodziców i rodzeństwa – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta odpowiedzialna za sprawy społeczne i oświatę.

Początkowo miejskie przedszkola oraz żłobki miały zostać ponownie otwarte od poniedziałku 25 maja, jednak trudna sytuacja epidemiczna na Śląsku sprawiła, że władze miasta podjęły decyzję o wstrzymaniu otwarcia placówek.