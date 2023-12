Przegląd tygodnia z 10.12.2023 w Rudzie Śląskiej. Najważniejsze wydarzenia od 3.12 do 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Otwarcie komendy. Strażacy z Rudy Śląskiej otrzymali nowoczesny budynek komendy. Strażnica przy ul. Niedurnego została oddana do użytku 7 grudnia. - Nowa strażnica wygląda genialnie, to jeden z najnowocześniejszych obiektów oddawanych w Polsce w ostatnim czasie – podkreśla nadbryg. Krzysztof Hajduk, zastępca komendanta głównego PSP.

ZDROWIE. Są w województwie miasta, gdzie już choruje po kilka tysięcy osób! Przypominamy! Grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej. Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast.

7 grudnia na rudzkim rynku, czyli placu Jana Pawła II na Nowym Bytomiu rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Wydarzenie potrwa do 10 grudnia. - Zapraszam mieszkańców do odwiedzenia Rudzkiego Jarmarku Świątecznego, do wspólnego przeżywania magii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i złożenia sobie życzeń – zaprasza Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.