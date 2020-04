Ruda Śląska: Ruszył drugi etap budowy Traktu Rudzkiego. Prace mają potrwać do października

We wschodniej części natomiast, na skwerze Rudzkich Seniorów wymieniona zostanie dotychczasowa nawierzchnia oraz zainstalowane zostaną ławki. Odnowiony zostanie także znajdujący się w tej części skweru pomnik rudzkich nauczycieli zamordowanych w czasie okupacji w latach 1939-1945. Dodatkowo zostanie on również oświetlony.

Pierwszą z przestrzeni, która zostanie zrewitalizowana będzie skwer znajdujący się po obu stronach ul. Tuwima o powierzchni 2,6 ha. W jego zachodniej części powstanie plac do aktywnego wypoczynku, wyposażony w urządzenia siłowni terenowej oraz stoły piknikowe. Tuż obok powstanie z kolei plac wypoczynkowy z ławkami otoczony zielenią.

- W ramach prac planujemy nasadzić ponad 140 tys. różnego rodzaju roślin. Tym sposobem zostaną uporządkowane kolejne tereny zielone, a przy okazji powstaną nowe miejsca do spędzania wolnego czasu w plenerze – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Tereny, które w najbliższych miesiącach przejdą rewitalizację, która ma zakończyć się w październiku 2020 roku to obszar pomiędzy ul. Nowary i ul. Katowicką oraz skwer przy ul. Tuwima.

Drugi teren w Wirku, który wlicza się do inwestycji, będzie na nowo zagospodarowany i obejmie odcinek od ul. Nowary do ul. Katowickiej. Podobnie jak w przypadku skweru przy ul. Tuwima, tutaj także powstanie miejsce dla mieszkańców miasta to aktywnego spędzania wolnego czasu.