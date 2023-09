Stalownia w Rudzie Śląskiej. Na jakim jest etapie i kiedy zostanie uruchomiona produkcja?

Od 18 września w Katowicach trwa Europejski Kongres Stalowy Steel 2023. Zapytaliśmy przedstawicieli Skarbu Państwa oraz spółki Węglokoks o inwestycję w stalownię w Rudzie Śląskiej. Ma ona kosztować ponad 5 miliardów złotych. Wiceprezes zarządu spółki Marek Akciński wskazuje, że na pierwsze półrocze tego roku planowane są działania związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, zezwoleń środowiskowych. Obecnie prowadzone są prace analityczne i koncepcyjne.

— Te prace analityczne są moim zdaniem najistotniejszym elementem. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jeżeli mamy niedobór 7 milionów ton stali, to należałoby wybudować hale na 7 milionów mocy produkcyjnej. Tylko to nie jest takie proste, bo mamy setki asortymentów: w niektórych mamy nadwyżki, w niektórych mamy niedobory, część asortymentów jest łatwo uzyskać za granicą, inne trudniej... Wreszcie niektóre asortymenty są bardziej potrzebne w naszej gospodarce od innych, a niektóre mniej. My musimy ten miks zrównoważyć oraz wybrać najwłaściwszą opcję i oczywiście ją odnieść do nakładów inwestycyjnych, a następnie do kosztów produkcji – opowiada wiceprezes Marek Akciński.