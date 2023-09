Szkoła Podstawowa nr 14 w Rudzie Śląskiej świętowała dziesięciolecie nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

- Przed dziesięciu laty, kiedy to nadano naszej szkole to wyjątkowe imię, nie tylko przyjęliśmy na siebie wielką odpowiedzialność, ale również otrzymaliśmy wielką inspirację. Kawalerowie Orderu Uśmiechu to bohaterowie, którzy swoim uśmiechem i odwagą potrafili przynieść radość innym, pomimo własnych trudności i przeciwności losu. To właśnie ich postawa jest dla nas źródłem motywacji, nauczycielem współczucia i empatii. Oni pokazują nam, że uśmiech jest uniwersalnym językiem, który może przynosić nadzieję i radość w najcięższych chwilach - rozpoczęła wystąpienie dyrektorka szkoły, Katarzyna Romejko.