W Rudzie Śląskiej na Wirku jeździł pod prąd. Ten kierowca przeszedł samego siebie... Zobacz VIDEO

Zdjęcia i VIDEO ZNAJDZIESZ TUTAJ Rondo łączące ulice Obrońców Westerplatte, 1 Maja i Główną w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek, spędza kierowcom sen z powiek. 1 kwietnia, dokładnie o godz. 17.09 doszło do kolejnej sytuacji, kiedy kierowca jechał pod prąd. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery Business Control MONITORING. Zobacz VIDEO:

Rondo Mistrzów w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek. VIDEO:

Jak widać na nagraniu, kierujący srebrnym samochodem, jadąc ulicą Obrońców Westerplatte, przejechał podwójną ciągłą linię i zjechał na lewy pas z zamiarem wjazdu na rondo pod prąd, zamiast trzymać się prawej krawędzi. Chciał oczywiście wjechać na rondo, więc zmusił innego kierowcę do zatrzymania się na samym środku ronda.

