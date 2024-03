Marzec 2024 w Rudzie Śląskiej: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2024

Imprezowały w klubach na Śląsku i wyglądały NAJPIĘKNIEJ. To był bardzo imprezowy styczeń 2024 r. - wszak KARNAWAŁ! Działo się w klubach w woj. śląskim, przez które przewinęło się tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas styczniowych imprez. Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich.

Zobacz galerię zdjęć par z Rudy Śląskiej, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń!

RUDA ŚLĄSKA. Zbyt brawurowa jazda kierującego dacią, zakończyła się dla niego mandatem karnym oraz 11 punktami karnymi. O sytuacji, do której doszło w Rudzie Śląskiej, policję poinformował jeden z kierowców.

Bricomarché, nowy sklep typu “dom i ogród”, właśnie otworzył swoje podwoje w Halembie, Rudzie Śląskiej. Do marketu przybyły tłumy mieszkańców, ciekawych nowego miejsca. Sklep mieści się przy ul. Kłodnickiej 56F i jest pierwszą placówką tej sieci w Rudzie Śląskiej.

Tak imprezują panie w Katowicach! Kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w walentynkowy weekend w połowie lutego, w jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się całe mnóstwo pięknych pań...

27 lutego podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy zespołu obiektów Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej. Inwestycja jest warta blisko 100 mln złotych i obejmie utworzenie Centrum Transformacji oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do Wielkiego Pieca. - Jesteśmy zdeterminowani, by tę wizję zrealizować. Ma to być miejsce, z którym nasze miasto ma się kojarzyć, w którym można będzie doświadczyć tego dziedzictwa przemysłowego Rudy Śląskiej i regionu – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta.