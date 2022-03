Wielkie pakowanie w MOSiR Ruda Śląska. Produkty ze zbiórki pojadą do Ukrainy

Zbiórka pomocowa dla Ukrainy rozpoczęła się w Rudzie Śląskiej już w piątek. Społecznicy stanęli na wysokości zadania i stworzyli punkty, do których mieszkańcy mogą przynosić dary dla uchodźców.

- W piątek w południe wrzuciłem informację, że mamy już pojęcie co możemy zbierać. To ruszyło. Powiem szczerze, że w piątek nie było jeszcze takiego odzewu. Później dostałem mnóstwo telefonów. Koło stu w ciągu paru godzin! W sobotę zbiórka ruszyła pełną parą. Mieszkańcy na halę na Kłodnicką, Bytomską i Damrota przywozili różnego rodzaju rzeczy. Nawet w szkole podstawowej się zdarzyło, że musieliśmy wstrzymać zbiórkę, bo magazyn był pełny - opowiada nam Rafał Wypiór, radny z Rudy Śląskiej, który jest głównym inicjatorem Pomocy dla Ukrainy w mieście.

Główny magazyn znajduje się w Nowym Bytomiu, w hali MOSiR Ruda Śląska przy ul. Hallera 16. Jest czynny od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 20.00. Punkty zbiórki znajdują się także w Hali Sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 oraz Bytomskiej 13, a także w Szkole Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej. - Punkty dalej pozostawiliśmy, żeby mieszkańcy nie musieli jeździć konkretnie na Hallera, tylko mogli zostawiać dary w punkcie w pobliżu. Później punkty przywożą dary do punktu centralnego - wyjaśnia.