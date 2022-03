Co za CHAMSTWO! Ktoś porzucił beczki z niebezpiecznymi substancjami. Straż Pożarna Ruda Śląska zabezpiecza je od rana

Straż Pożarna od samego rana zabezpiecza beczki z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Ktoś porzucił je na terenie jednej z nieruchomości w dzielnicy Chebzie.

- To są pojemniki z niewiadomymi pochodzeniem - wyjaśnia nam st. kpt. Mariusz Kita z Komendy Miejskiej Straży pożarnej w Rudzie Śląskiej. - Grupa chemiczna ustala teraz jakie to substancje. Wiemy, że są to substancje palne, więc je zabezpieczamy. Jesteśmy po rozmowie z Zarządzaniem Kryzysowym, żeby przygotować firmę, która będzie beczki utylizować i wywiezie z tego miejsca - dodaje.