Koronawirus a praca w kopalni. Jak z wirusem radzą sobie górnicy z Halemby?

Kontrola temperatury kamerą termowizyjną, obowiązkowe maski, odstępy pomiędzy górnikami przy odbiorze aparatów ucieczkowych, zjazd szolą plecami do siebie. Zobaczcie na zdjęciach, jak w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej należącej do Polskiej Grupy Górniczej radzą sobie z groźbą rozprzestrzeniania koronawirusa. Podobne rozwiązania wdrożono w pozostałych zakładach PGG.

Zjazdy na cztery zmiany Grzegorz Fijak, naczelny inżynier Ruchów Halemba i Pokój postanowił maksymalnie izolować od siebie poszczególne zespoły pracowników, których skład ze względu na zagrożenie epidemią pozostaje w miarę możliwości niezmienny. Chodzi o to, by w razie wykrycia podejrzenia infekcji, jak najmniej osób musiało ponosić epidemiczne konsekwencje prewencji - jak np. kwarantanna. Zmiany wprowadzono już przed wejściem na teren zakładu. Specjalne korytarze wyznaczone taśmami na placu przed bramą wejściową w Halembie zapobiegają tłoczeniu się pracowników w drodze do pracy. To swoisty labirynt. Dalej pracownik ochrony przy pomocy kamery termowizyjnej na podczerwień sprawdza zdalnie temperaturę ciała pracowników. O gorączce poinformuje obraz na ekranie (jeden z efektów objawów infekcji wirusowej). Podczas przechodzenia przez bramki wejściowe pracownicy podają też dłonie do dezynfekcji, które spryskuje ochrona.

W lampowni obowiązuje zachowanie bezpiecznego odstępu 2 m między pracownikami. Przed wejściem na pomosty do nadszybia każdy z górników pobiera osobiste środki ochrony. Maski ochronne zakładane są natychmiast i odtąd obowiązuje bezwzględnie osłanianie nimi twarzy. Z kolei żółte linie co 1,5 m przypominają o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu między górnikami w trakcie oczekiwania na zjazd. Po odbiciu kart zjazdowych na nadszybiu górnicy w oczekiwaniu na zjazd wciąż zachowują odpowiednie odległości między sobą. O obowiązku właściwego ustawiania się w szoli: w dwóch rzędach, plecami do siebie, przypominają rozwieszone instrukcje. To dyżurny czuwa nad tym, aby w pobliżu szybu nie dochodziło do gromadzenia się górników czekających na transport. Na schody pracownicy wpuszczani są bezpośrednio przed wejściem do szoli. Wprowadzono nowy system zjazdów, aby uniknąć kumulacji górników przy szybie. Do pracy pod ziemię w Pokoju załoga zjeżdża na cztery zmiany, a dla jednej ze ścian wydobywczych wyznaczono dwie dodatkowe i oddzielne godziny transportu. W Halembie o pół godziny przesunięto harmonogram zjazdów:

- Unikamy zatłoczenia łaźni, nadszybia i podszybia. Ludzie nie kumulują się o jednym czasie w tych samych miejscach. Podobnie jest przed zjazdem. Oddziały spotykają się w różnych miejscach - mówi Grzegorz Fijak, zastępca kierownika ruchu kopalni Halemba (Ruda). Dezynfekcja klatek i urządzeń Dyżurni kontrolują, aby między kolejnymi zjazdami był czas na dezynfekcję klatek i urządzeń. Używa się do niej płynu wytwarzanego na miejscu według receptury z Ruchu Ziemowit (roztwór wodny chloru) oraz dymu odkażającego. Do szoli zamiast 22 mężczyzn, jak wcześniej, teraz może wejść tylko dziesięciu. Noszą obowiązkowe maski i ustawiają się przestrzegając dystansu: w pomoście na żółtych liniach co półtorej metra, w klatce - odwróceni zawsze plecami do siebie. Do odkażania większych pomieszczeń, jak pomost, używa się specjalistycznych urządzeń do dezynfekcji toksycznym dymem wirusobójczym. Przed ponownym wejściem ludzi strefa jest też przewietrzana.

Obok punktu pierwszej pomocy wyznaczono w Halembie izolatkę - pawilon, w którym dawniej wydawano posiłki regeneracyjne jest zupełnie oddzielony, odkażony i przygotowany na ewentualność przyjęcia podejrzanego o zakażenie koronawirusem. W pobliżu bez przerwy czuwa ambulans, ale specjalistyczny ambulans służb epidemiologicznych dojedzie do izolatki niezależnym traktem transportowym, bez naruszania przestrzeni kopalni. W czynności związane z dezynfekcją zaangażowani są ratownicy, pracownicy wentylacji i ochrona. - Stosowane na Halembie środki chronią pracowników we wszystkich oddziałach PGG, ale zawsze dostosowane są do specyficznych i zmiennych warunków - słyszymy w PGG. Koronawirus w kopalniach Marcel i Rydułtowy Koronawirus dotarł do kopalni. Jednak na razie nie sprawdził się czarny scenariusz ogniska na terenie któregokolwiek zakładu wydobywczego w Polsce. W piątek (3.04) zakażenie potwierdzono u dwóch pielęgniarek z punktu opatrunkowego ruchu Rydułtowy, a w niedzielę u pracownika oddziału szybowego ruchu Marcel. Oba zakłady należą do kopalni zespolonej ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej. W pierwszym przypadku kwarantannie poddano 8 osób. W drugim 20, a pracownik trafił do szpitala zakaźnego w Raciborzu.

- Pomieszczenia, w których przebywali objęci kwarantanną pracownicy, poddano szczegółowej dezynfekcji - poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej. Podobne działania przeprowadzono w punkcie opatrunkowym. Sztaby kryzysowe poszczególnych ruchów są w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi.

W kopalniach dotkniętych koronawirusem, ale także w pozostałych nie odnotowano przerw w wydobyciu. Pracują normalnie. Przypomnijmy, już wcześniej na terenie wszystkich oddziałów PGG stworzono dodatkowe punkty do mycia i dezynfekcji rąk. Ograniczono ilość osób w szolach, a podczas zjazdów i wyjazdów wprowadzono bezwzględny nakaz używania masek ochronnych.

