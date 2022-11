Michał Gabor w swoim nowym singlu - tak toczy się kariera synka z Rudy Śląskiej Magdalena Łabędzka

Zaczynał jako chłopak śpiewając na szkolnych apelach za namową nauczycielki. Teraz jest rozpoznawalny, a zaczynał w Rudzie Śląskiej. Michał Gabor powrócił w nowym singlu i tym razem też ma nadzieje na sukces. Poza tym każdego do tego namawia. Do walki o swoje i dążenia do upragnionego celu.