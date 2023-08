Oszustka zatrzymana w Rudzie Śląskiej. Oferowała w Internecie „paczki-niespodzianki” z elektroniką, oszukała prawie 100 osób

Oszustka internetowa w Rudzie Śląskiej – sprzedawała towary, których nie posiadała

Sprawą oszustw na jednym z portali internetowych zajmowali się policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą. W sprzedaży pojawiały się „paczki-niespodzianki” z artykułami elektronicznymi w cenie od 200 zł do 2 tys. złotych. Zamówione paczki nie trafiały do nabywców lub wysyłane były przedmioty o znikomej wartości. Oszustką okazałą się 21-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej.

Rudzianka prowadziła swoją działalność dość krótko – od czerwca do lipca tego roku. To wystarczyło, by udało jej się oszukać blisko 100 osób z całej Polski na około 20 tys. złotych. Decyzją rudzkiego sądu 21-letnia rudzianka została objęta policyjnym dozorem, grozi jej do 8 lat więzienia.