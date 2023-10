Mieszkanka Rudy Śląskiej straciła przeszło 7 tys. złotych. Oszust przekonał ją, że pracuje w serwisie ogłoszeniowym OPRAC.: Paweł Kurczonek

Mieszkanka Rudy Śląskiej straciła ponad 7 tys. złotych - cyberprzestępcy manipulując informacją o potencjalnym problemie przy opłacie transakcji, uzyskali dane umożliwiające im zalogowanie się do bankowości elektronicznej rudzianki. Pixabay / zdjęcie ilustracyjne

Do policjantów z Rudy Śląskiej zgłosiła się 26-letnia mieszkanka z informacją, że z jej konta ktoś wypłacił 7,6 tys. złotych. O zdarzeniu policjanci poinformowali 18 października. Oszuści wykorzystali ogłoszenie o sprzedaży na popularnym portalu ogłoszeniowym. - Cyberprzestępcy manipulując informacją o potencjalnym problemie przy opłacie transakcji, uzyskali dane umożliwiające im zalogowanie się do bankowości elektronicznej – relacjonuje rudzka policja. Do tym podobnych sytuacji dochodzi niemal codziennie.