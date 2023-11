Policja zatrzymała 25-letniego złodzieja z Rudy Śląskiej, który dopuścił się trzech kradzieży jednego dnia

Młody mieszkaniec Rudy Śląskiej w ciągu jednego dnia dopuścił się trzech kradzieży, jednej drobnej i dwóch zuchwałych. 25-latek najpierw rano ukradł telefon, wyrywając go z ręki 9-latka idącego do szkoły, następnie "zainteresował" się towarem o niewielkiej wartości w jednym ze sklepów na terenie dzielnicy Ruda. Został tam ujęty i za to wykroczenie ukarany przez policjantów mandatem.