Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Rudzie Śląskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Szpital w Rudzie Śląskiej jako jeden z trzech na Śląsku ma III stopień referencyjności. To dlatego, aż 20 proc. porodów w tym miejscu dotyczy wcześniaków. Najmniejszy z nich - Martynka - miała zaledwie 390 gram.

RUDA ŚLĄSKA. Sześciu obywateli Filipin zostało zatrzymanych przez strażników granicznych z Rudy Śląskiej. To wynik kontroli legalności zatrudnienia w jednej z firm produkcyjnych na terenie województwa śląskiego. Wobec obcokrajowców wydano decyzję zobowiązującą ich do powrotu do własnego kraju.