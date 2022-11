Rudzianka walczy z cukrzycą - trwa zbiórka na zakup pompy insulinowej, która pomoże kobiecie funkcjonować

Życie z cukrzycą

Rudzianka potrzebuje pompy

Sandra to 31-letnia rudzianka, która od wielu lat choruje na cukrzycę typu 1. Przez ten czas sprawdzanie glikemii i przyjmowanie insuliny odbywało się w sposób tradycyjny, jednak Sandra zauważyła, że potrzebuje innej metody. Wkłucia stały się dla niej bolesne i uciążliwe, a poziom cukru we krwi zamiast regulować się prawidłowo, zaczął się niebezpiecznie wahać, co doprowadziło do znacznego pogorszenia się wzroku.