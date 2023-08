Tygodniowy przegląd prasy 13.08.2023: Ruda Śląska, 6.08-12.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rudy Śląskiej

Przegląd tygodnia: Ruda Śląska, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Prezydent Rudy Śląskiej złożył oświadczenie majątkowe. Oto majątek Michała Pierończyka. Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za ubiegły rok. W galerii publikujemy również oświadczenia majątkowe pozostałych prezydentów w woj. śląskim.

TURYSTYKA. Gdzie na najbliższy DŁUGI WEEKEND? Wszystkie znaki na niebie wskazują, że kiepską pogodę mamy już za sobą i od weekendu czeka nas piękne słońce i temperatury nawet w okolicach 30 st. C! Wystarczyło zorganizować wolne w poniedziałek 14.08, we wtorek 15.08. mamy święto - i cudowny DŁUGI WEEKEND przed nami. Sprawdź gdzie warto pojechać - to nieoczywiste atrakcje!