Władze Rudy Śląskiej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Bytomia są zgodne, że spalarnia musi powstać. Ruda Śl. ma dla niej miejsce

Powstanie spalarni śmieci na terenie Metropolii jest już przesądzone? Wszyscy zrzeszeni w GZM zgodnie twierdzą, że taka inwestycja musi powstać. Gdzie jednak miałaby finalnie stanąć? Wszystko wskazuje na to, że tak jak planowano, spalarnia powstanie w Rudzie Śląskiej.

Spalarnia śmieci stanie finalnie w Rudzie Śląskiej? Dyskusja na temat budowy spalarni śmieci w Rudzie Śląskiej była jednym z głównych tematów rozmowy władz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Bytomia oraz Rudy Śląskiej w programie „Loża Prezydentów” na antenie TVS. Goście zgromadzeni w studiu jednogłośnie stwierdzili, że spalarnia śmieci jest niezbędna. - Wydaje nam się, że budowa spalarni śmieci na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest niezbędna, aby poradzić sobie z górą odpadów komunalnych – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Nawet przy bardzo ostrych założeniach związanych z osiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, czyli 65% wytwarzanych odpadów w 2035 roku i tak w skali kraju pozostanie kilka milionów ton odpadów, które finalnie muszą trafić do instalacji, w której możliwy będzie odzysk energii. Metropolitalna spalarnia miałaby przyjmować i spalać 250 tys. ton odpadów rocznie. Zdaniem wiceprzewodniczącego zarządu GZM taka wydajność zakładu byłaby wystarczająca, ponieważ w planach jest jeszcze chociażby budowa podobnej inwestycji w Gliwicach, a ponadto w Zabrzu funkcjonuje spalarnia Fortum.

Władze miast są zgodne, spalarnia musi powstać O ile władze gmin zrzeszonych w GZM zgadzają się co do tego, że spalarnia powinna powstać na terenie Śląska, wciąż problemem jest znalezienie dla niej lokalizacji. - My co prawda nie składaliśmy deklaracji, że inwestycja ta mogłaby powstać u nas, ale uważamy, że to jedyny słuszny kierunek w walce z rosnącą górą śmieci – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. - Biorąc pod uwagę te wszystkie złe rzeczy, które działy się w ostatnich latach na terenie naszego miasta, przede wszystkim związanymi ze szkodami w środowisku myślę, że obecnie taka inwestycja byłaby społecznie nieakceptowalna w Bytomiu.

Inne stanowisko w tej sprawie zajmują władze Rudy Śląskiej. To właśnie tutaj spalarnia mogłaby stanąć, ponieważ miasto zgłosiło lokalizacje w okolicy Drogowej Trasy Średnicowej, gdzie w przyszłości mogłoby stanąć Ekologiczne Centrum Odzysku Energii.

- Mamy dwa podmioty, które starają się wybudować spalarnię w naszym mieście – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Oba są na poziomie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Obecnie czekamy na decyzję tych dwóch inwestorów, ale również Metropolii. Jeśli GZM zdecyduje się wybudować spalarnię w Rudzie Śląskiej to my, jako władze miasta zrobimy wszystko, aby pomóc przy realizacji tego zadania. W naszym przekonaniu ta inwestycja musi powstać. W przeciwnym razie będziemy zmagać się z problemem nielegalnego pozbywania się odpadów, tak jak miało to miejsce w Bytomiu. Temat spalarni w Rudzie Śląskiej wydaje się być zatem przesądzony. Miasto jest przygotowane na taką inwestycję i chce, aby była ona zlokalizowana właśnie na terenie Rudy Śląskiej. Obecnie do rozwiązania pozostaje jedynie kwestia tego, kto będzie właścicielem spalarni. W grę wchodzi prywatny inwestor, GZM lub partnerstwo inwestora z Metropolią.

Plany budowy spalarni śmieci w Rudzie Śląskiej pojawiały się w przestrzeni publicznej już przed laty. Pisaliśmy o tym TUTAJ Od tego czasu nic się w mieście nie zmieniło. Inwestycja w dalszym ciągu ma swoich przeciwników i zwolenników, którzy wyrażają swoje zdanie przede wszystkim w internecie. - Im szybciej ta spalarnia powstanie tym lepiej! normalni ludzie mieszkający w Rudzie Śląskiej zrobią wszystko by spalarnie wybudowano! - Jeśli to na Wirku, to czas jak najszybciej sprzedać mieszkanie, póki jeszcze nie straciło na wartości. W 2016 roku, gdy pomysł budowy spalarni ujrzał światło dzienne, przeciwnicy budowy Ekologicznego Centrum Odzysku Energii zrobili wszystko, by zablokować realizację inwestycji, co im się udało, ale jak widać, nie na długo. Tłumaczyli wtedy, że ma ono znajdować się zbyt blisko osiedli mieszkalnych, co spowoduje wzrost natężenia ruchu oraz zanieczyszczenie środowiska.

W listopadzie 2019 roku w rudzkim Urzędzie Miasta miała miejsce z kolei dyskusja pomiędzy władzami miasta, a mieszkańcami. Inwestorzy przekonywali wtedy przeciwników inwestycji, że jest ona dobrym pomysłem. Pierwsze oficjalne informacje na temat tego, gdzie miałaby powstać spalarnia oraz kto będzie jej właścicielem mogą pojawić się już na przełomie kwietnia i maja, jak zapowiada Grzegorz Podlewski z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Walentynki przez cały rok. Czy istnieje recepta na miłość?