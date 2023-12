Prasówka tygodniowa z 24.12.2023 w Rudzie Śląskiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

lenovo tab m10 to rodzinny tablet, który robi wraż...

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si...

Za nami ostatni dzień akcji "Choinka za surowce wtórne". Przynosząc surowce wtórne, można zdobyć wyjątkową choinkę. Akcja trwała do godziny 14:00 w czwartek 21 grudnia, na terenie centrum handlowo-rozrywkowego Ruda Śląska Plaza.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rudzie Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

STYLÓWKI, które wprawią w SZOK! Przez miasto idzie pani w sukience z drobnej siateczki spod której widać bieliznę, krótka spódniczka na mrozie, kultowe już skarpety w sandałach, przezroczyste legginsy a pod nimi stringi... - to tylko niektóre z przykładów tych najbardziej oryginalnych - które niejednokrotnie wywołały konsternację u przechodniów! Te zaskakujące "stylówki" sfotografowano m.in. na ulicach miast w woj. śląskim i nie tylko.

We wtorek 19 grudnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował kolejny już komunikat o nowym leku wycofanym z obrotu - tym razem jest to lek na zaburzenie erekcji. Jest to już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane? Zobacz LISTĘ GRUDZIEŃ 2023.