Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Rudzie Śląskiej?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rudy Śląskiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „NAJBOGATSZE firmy w Rudzie Śląskiej! W czołówce Park Pamięci, Silplast i Eltech. Sprawdź RANKING 2023 lokalnych "Diamentów"”?

Przegląd grudnia 2023 w Rudzie Śląskiej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 NAJBOGATSZE firmy w Rudzie Śląskiej! W czołówce Park Pamięci, Silplast i Eltech. Sprawdź RANKING 2023 lokalnych "Diamentów" NAJBOGATSZE firmy w Rudzie Śląskiej! Które firmy w naszym mieście prosperują najlepiej i były w stanie wypracować największy zysk? Oto rudzkie „Diamenty Forbesa”. W czołówce Park Pamięci, Silplast i Eltech! Publikujemy zestawienie 18 firm z naszego miasta, które zakwalifikowały się do tego popularnego rankingu. 📢 Leki wycofane z APTEK! Oto nowa lista NIEBEZPIECZNYCH leków, opublikowana tuż przed świętami. Co na niej jest? Wycofane z APTEK! W piątek 22 grudnia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował kolejny już komunikat o nowym leku wycofanym z obrotu - tym razem jest to lek stosowany w leczeniu objawów zespołu jelita drażliwego. To już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane? Zobacz LISTĘ GRUDZIEŃ 2023.

📢 Miss Morsowania 2023 w woj. śląskim. Odważne panie nie boją się ZIMNEJ wody! Czy morsowanie jest zdrowie? Odpowiadamy! Te piękne panie nie boją się ZIMNEJ wody! Oto Miss Morsowania 2023 w woj. śląskim. Zimowe kąpiele w jeziorach i rzekach są coraz popularniejsze w woj. śląskim. Poprawia odporność, samopoczucie, pozwala zapomnieć o codziennych stresach - wyliczają zalety takich kąpieli fani morsowania. Zobaczcie w galerii zdjęcia pięknych pań morsujących w woj. śląskim.

Prasówka styczeń Ruda Śląska: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Rudy Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szokujące STYLÓWKI na śląskich ulicach - oni NAPRAWDĘ tak wyszli na miasto! Zobacz te zdjęcia Te STYLÓWKI wprawią w SZOK! Przez miasto idzie pani w sukience z drobnej siateczki spod której widać bieliznę, krótka spódniczka na mrozie, kultowe już skarpety w sandałach, przezroczyste legginsy a pod nimi stringi... - to tylko niektóre z przykładów tych najbardziej oryginalnych - które niejednokrotnie wywołały konsternację u przechodniów! Te zaskakujące "stylówki" sfotografowano m.in. na ulicach miast w woj. śląskim i nie tylko.

📢 Karambol na DTŚ w Rudzie Śląskiej - zobacz zdjęcia. Zimowa zawierucha sparaliżowała ruch Karambol w Rudzie Śląskiej. Aż siedem samochodów zderzyło się nad ranem w piątek na DTŚ. Droga w kierunku Gliwic była zablokowana, teraz udrożnione są dwa pasy ruchu. Zobacz zdjęcia z karambolu! 📢 W Rudzie Śląskiej rozdawano choinki. Akcja Dziennika Zachodniego Za nami ostatni dzień akcji "Choinka za surowce wtórne". Przynosząc surowce wtórne, można zdobyć wyjątkową choinkę. Akcja trwała do godziny 14:00 w czwartek 21 grudnia, na terenie centrum handlowo-rozrywkowego Ruda Śląska Plaza. 📢 Czerwone niebo o poranku nad woj. śląskim - cudowne zjawisko uchwycili internauci. Zobacz ZDJĘCIA Cudowne zjawisko! To nie fotomontaż ani wynik zastosowania jakichś wymyślnych filtrów - tak wyglądało dziś, we wtorek 19 grudnia niebo nad m.in. Ujsołami pod Żywcem, w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku czy w Częstochowie! Ten wschód słońca należał do wyjątkowych! Poranek dosłownie zapierał dech w piersiach. Niebo "zapłonęło" i stało się czerwone. Takie widoki można oglądać w nieskończoność. Zobaczcie sami!

📢 Korek na autostradzie A4 w kierunku Rudy Śląskiej. To wynik kolizji trzech samochodów. Jedna osoba poszkodowana Podróżujący autostradą A4 muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. W poniedziałek, 18 grudnia, przed godziną 17, doszło do zderzenia trzech samochodów w kierunku Rudy Śląskiej, w okolicy Kochłowic. Jedna osoba została poszkodowana. Nie stwierdzono również wycieków płynów z uszkodzonych pojazdów. 📢 Grypa w woj. śląskim zbiera żniwa! Zachorowały już tysiące osób. W których miastach sytuacja jest NAJGORSZA? Sprawdź! To najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę już tysiące ludzi! Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Sprawdź listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej. 📢 Najlepsze MEMY o pilotach i lataniu samolotem. Kiedy widzisz dziecko w samolocie, to wiesz, że usiądzie obok Ciebie... Lotnictwo, to nie tylko środek transportu, ale również pasja, technologiczne osiągnięcia i źródło niekończącej się fascynacji. Od momentu, kiedy bracia Wright po raz pierwszy podnieśli się w powietrze na swoim samolocie, lotnictwo stało się integralną częścią współczesnego świata. Bogatą czerpią z niego nie tylko pasażerowie, ale i... użytkownicy sieci! Lotnictwo bowiem, to świetny temat do żartów. Zobacz, jak internauci żartują z pilotów, stewardess i lotnictwa.

📢 Dramatyczne sceny ze Śląska w czasie stanu wojennego! Na ulicach patrole, milicja i czołgi. Sprawdź zdjęcia miast sprzed 42 lat 13 grudnia 1981 - tę datę trudno zapomnieć... To już 42 lata! Jaruzelski zamiast Teleranka, za oknem śnieg i mróz. Tak nam się kojarzy ten szczególny dzień. Nadawano tego dnia przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który powiedział m.in.: "Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju".

📢 Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska! Kto z woj. śląskiego zasiądzie w nowym gabinecie? Poznaj skład ministerialny POLITYKA. Prezydent RP Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim powołał Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministrów i dokonał zaprzysiężenia nowego rządu. Wśród ministrów poszczególnych resortów jest trzech reprezentantów województwa śląskiego.

📢 Wymarzone święta z choinką za surowce wtórne: 21 grudnia w Ruda Śląska Plaza Polska Press Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w inicjatywie "Choinka za surowce wtórne", która odbędzie się 21 grudnia w Ruda Śląska Plaza. To wydarzenie, które łączy tradycję świąt z troską o naszą planetę. 📢 Tak wygląda nowa siedziba Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej - właśnie została oddana do użytku Otwarcie komendy. Strażacy z Rudy Śląskiej otrzymali nowoczesny budynek komendy. Strażnica przy ul. Niedurnego została oddana do użytku 7 grudnia. - Nowa strażnica wygląda genialnie, to jeden z najnowocześniejszych obiektów oddawanych w Polsce w ostatnim czasie – podkreśla nadbryg. Krzysztof Hajduk, zastępca komendanta głównego PSP. 📢 Rudzki Jarmark Świąteczny – bożonarodzeniowe wydarzenie na pl. Jana Pawła II. Czekają stragany i liczne atrakcje. Zobacz ZDJĘCIA 7 grudnia na rudzkim rynku, czyli placu Jana Pawła II na Nowym Bytomiu rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Wydarzenie potrwa do 10 grudnia. - Zapraszam mieszkańców do odwiedzenia Rudzkiego Jarmarku Świątecznego, do wspólnego przeżywania magii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i złożenia sobie życzeń – zaprasza Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

📢 Rudzki Jarmark Świąteczny – trwają przygotowania na pl. Jana Pawła II. W programie m.in. spotkanie z Elzą z "Krainy Lodu" i z Mikołajem Na placu Jana Pawła II na Nowym Bytomiu trwają przygotowania do jarmarku świątecznego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-10 grudnia. - Zapraszam mieszkańców do odwiedzenia Rudzkiego Jarmarku Świątecznego, do wspólnego przeżywania magii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i złożenia sobie życzeń – zaprasza Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

📢 Nieudane oszustwo „na wnuczkę” w Rudzie Śląskiej – „panią mecenas”, która przyszła po pieniądze zatrzymano na gorącym uczynku O nieudanej próbie oszustwa policja z Rudy Śląskiej poinformowała 4 grudnia. - Podający się za policjanta mężczyzna poinformował seniorkę z Rudy Ślaskiej, że jej wnuczka miała wypadek. W tle kobieta usłyszała płacz rzekomej wnuczki rozpaczającej, że potrąciła na pasach kobietę, która była w ciąży i poroniła – informuje rudzka komenda. Tym razem plan oszustów nie powiódł się. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku „panią mecenas”, która przyszła odebrać pieniądze na „kaucję”.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne