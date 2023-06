Przegląd prasy z tygodnia 4.06.2023. Co działo się w Rudzie Śląskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Ruda Śląska, 4.06.2023. 28.05 - 3.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nadchodzący weekend w województwie śląskim będzie pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, pikniki, dni miast i przedłużone obchody Dnia Dziecka - a to wszystko ZA DARMO. 3 i 4 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncert Dżemu, Mery Spolsky, Markowskich i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska świętuje 30-lecie. Głównym celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji i kultury miasta oraz regionu. Obecnie zrzesza ono 26 członków oraz 2 kandydatów, a Hetmanem jest Jan Detko. Jak świętowano jubileusz przełożony z ubiegłego roku? Zobaczcie zdjęcia.