Kwiecień 2023 w Rudzie Śląskiej: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2023

O przebudowie pl. Jana Pawła II mieszkańcy Rudy Śląskiej słyszą od dawna. Plany "odbetonowania" rynku na Nowym Bytomiu nabierają realnych kształtów. O to, jak będzie wyglądał plac zapytano rudzian. - Zacienione ławki, elementy architektury nawiązujące do dziedzictwa miasta i jego śląskości, wyznaczenie miejsca pod organizację wystaw plenerowych, monitoring, bezpłatna toaleta – Urząd Miasta wylicza pomysły mieszkańców zebrane podczas konsultacji. Nad tymi pomysłami będzie teraz pracował architekt.

Policja z Rudy Śląskiej zatrzymała kolejnego kierowcę, który nie odróżnia obszaru zabudowanego od toru wyścigowego. 22-letni pirat drogowy pędził przez miasto z prędkością 170 km/h. - Apelujemy o zdrowy rozsądek i wolniejszą jazdę – często to właśnie przez nieodpowiedzialne zachowanie na drogach giną ludzie – przypomina policja.

Straszne! Okazały gmach został wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku i swoim przeznaczeniu miał służyć do leczenia chirurgicznego, jak i również reumatycznego. Oddziały zostały zamknięte w 2003 roku, a sam budynek opustoszał. W kolejnych latach dawna lecznica była nieużytkowana, pomimo ambitnych planów przebudowy całości w nowoczesne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne z kompleksem apartamentów. Obecnie budynek znajduje się w opłakanym stanie. Zobaczcie te mrożące krew w żyłach zdjęcia...

Dwa warianty tras: krótszą - 30-kilometrową - i dłuższą - liczącą sobie równo 40 kilometrów - mieli do wyboru wierni, którzy zdecydowali się uczestniczyć w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która odbywa się w Rudzie Śląskiej. W rudzkiej EDK uczestniczy kilkudziesięciu wiernych. Zobaczcie zdjęcia!

Policjanci z Rudy Śląskiej otrzymali przed kilkoma dniami zgłoszenie dotyczące próby wtargnięcia do mieszkania. Sprawcy ubrani w bluzy jednego z klubów piłkarskich zaatakowali gazem łzawiącym mieszkańców osiedla Kaufhaus. Mężczyzn udało się spłoszyć, ale długo nie cieszyli się wolnością – są już w rękach policji, a prokurator postawił im zarzuty.

