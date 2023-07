Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rudy Śląskiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „"Elektryka prąd nie tyka". Zobacz największe wpadki i fuszerki elektryków w polskim internecie. Zbiór śmiesznych zdjęć”?

Przegląd czerwca 2023 w Rudzie Śląskiej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 "Elektryka prąd nie tyka". Zobacz największe wpadki i fuszerki elektryków w polskim internecie. Zbiór śmiesznych zdjęć Niezawodni elektrycy, bohaterowie naszych gniazdek? Nie tym razem. Zobacz największe wpadki elektryków w polskim internecie. Jak mawia stare polskie porzekadło - "elektryka prąd nie tyka", jednak tutaj coś nas mocno dotknęło. Praca tych fachowców to istny kabareton niepowodzeń. Zebraliśmy najśmieszniejsze zdjęcia przedstawiające elektryczne fuszerki, które poprawią twój nastrój. 📢 Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim. Dróżnik porażony prądem, podtopienia... To było jak ARMAGEDON! Jest 2. stopień ostrzeżenia IMGW W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"

📢 Pożar hali przy ul. Pionierów w Rudzie Śląskiej. W akcji uczestniczyło 47 strażaków. Zobacz WIDEO Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej otrzymała zgłoszenie o pożarze hali magazynowej. W kulminacyjnym momencie działań w akcji uczestniczyło 15 zastępów PSP w tym 47 strażaków.

Prasówka lipiec Ruda Śląska: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Rudy Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te PANIE z Rudy Śląskiej są wyjątkowe! Zobacz zdjęcia Córek, Matek i Kobiet dojrzałych. Za nami pełen emocji finał wojewódzkiego etapu 2023 Nie sposób nie zachwycić się tymi niesamowitymi kobietami z Rudy Śląskiej! Za nami finał wojewódzkiego etapu plebiscytu „Kobieca Twarz Roku 2023". Laureatki w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostały wybrane. Przekonaj się sam, jak wspaniałe są te mieszkanki Rudy Śląskiej, które brały udział w konkursie. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajdziesz ich piękne zdjęcia!

📢 Ruda Śląska. Odsłonięto pomnik Ignacego Kaczmarka – uczestnika III powstania śląskiego We wtorek, 20 czerwca 2023 roku o godz. 12.00, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej odsłonięto pomnik Ignacego Kaczmarka – uczestnika III powstania śląskiego. Na polskiego bohatera i patriotę w czerwcu 1944 roku niemiecki Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach wydał karę śmierci za „wypowiedzi rozkładowe”, jakie zarzucono powstańcowi, uznane za poważne przestępstwo polityczne. Uroczystość wpisała się w obchody Narodowego Dnia Powstań Śląskich, a udział w niej wziął między innymi dr Konrad Graczyk – zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i autor publikacji zatytułowanej „Sprawa Ignacego Kaczmarka. Studium przypadku niemieckiego zabójstwa sądowego z 1944 r. oraz rozliczeń z okupacją niemiecką“. Pomnik powstańca śląskiego został ufundowany przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej.

📢 Mecz o mistrzostwo, festyn rodzinny i rywalizacja w Turbokazaku w Rudzie Śląskiej. Gromy Razem Dla Naszych Bajtli! "Gromy Dla Naszych Bajtli" to pełna atrakcji impreza dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Wydarzenie rozpoczął mecz o mistrzostwo w śląskiej klasy A, następnie odbył się festyn rodzinny oraz rywalizacja o puchar Turbokozaka. Jak bawili się mieszkańcy miasta? Zobaczcie sami! 📢 Ulica Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej oddana po remoncie. Koncepcję wybrano po konsultacjach z mieszkańcami – zapewnia miasto Zakończyła się modernizacja ul. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej. W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia, chodniki i parkingi oraz nowe oświetlenie. - Sama koncepcja została wybrana po licznych konsultacjach społecznych, gdzie miasto przedstawiło kilka możliwych wariantów, a mieszkańcy dokonali wyboru właśnie tej, którą dziś ukończyliśmy – mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

📢 Burze z gradem w woj. śląskim - jest ostrzeżenie [14.06.2023]. Przygotujcie się na silne ulewy i porywisty wiatr! W środę 14 czerwca w całym woj. śląskim, IMGW prognozuje wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Miejscami możliwy grad. Poznaj szczegóły ostrzeżenia IMGW! Gdzie już pada? Zobacz MAPĘ online. 📢 Przebudowa pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej-Chebziu już niedługo. Potrwa około 8 miesięcy Już za kilka dni ruszy przebudowa pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej-Chebziu. Jest to jeden z ważniejszych węzłów komunikacji tramwajowej w tej części Śląska. Jeśli przetarg się uprawomocni czeka nas 8 miesięcy prac. Co istotne - przebudowa będzie gruntowa i obejmie wiele elementów infrastruktury. Od torów, przejazdów i przystanków po drogi rowerowe i oświetlenie. 📢 Basen letni w Rudzie Śląskiej już czynny. Kąpielisko na Nowym Bytomiu będzie otwarte codziennie do końca wakacji 8 czerwca rozpoczął się nowy sezon na basenie letnim przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej. Kąpielisko będzie czynne codziennie do 3 września. - Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów pływania, plażowania i opalania do odwiedzenia naszego kompleksu. Jesteśmy przygotowani do przyjęcia gości – zachęca Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na amatorów kąpieli czekają baseny i zjeżdżalnie.

📢 Uroczysta procesja Bożego Ciała w Rudzie Śląskiej. Wierni wyruszyli spod kościoła św. Piusa X, przemierzając ulice miasta. Zobacz ZDJĘCIA Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana potocznie Bożym Ciałem, jest świętem ruchomym, obchodzonym 60 dni po Wielkanocy. W tym roku - 8 czerwca. W ten dzień katolicy wspominają Ostatnią Wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Wierni z parafii św. Piusa X w Rudzie Śląskiej przeszli dziś ulicami miasta w procesji dziękczynnej.

📢 Hejnał Rudy Śląskiej – premiera z okazji 25-lecia nadania herbu miastu. Utworu można słuchać codziennie na rynku 6 czerwca minęło 25 lat od nadania herbu Rudzie Śląskiej. Na rocznicę wydarzenia został przygotowany hejnał miasta. Autorem utworu jest Łukasz Rudnik, trębacz będący na co dzień hejnalistą na wieży Mariackiej w Krakowie. - Hejnał nawiązuje do historii tej ziemi, do XIX-wiecznej pieśni „Oj hutnik, hutnik” – mówi o rudzkim hejnale Michał Pierończyk, prezydent miasta.

📢 Dni Rudy Śląskiej 2023 - zdjęcia. Mieszkańcy bawili się wyśmienicie. Zagrał m.in. Oberschlesien Dni Rudy Śląskiej 2023. Po trzyletniej przerwie rudzianie mogli znowu spotkać się na terenach targowych w Wirku i wspólnie przy dobrej muzyce świętować Dni Rudy Śląskiej. W niedzielne popołudnie (4.06) na scenie pojawiły się m.in. zespół Oberschesien, CoverNostra, Mery Spolsky, a o 20.30 jako gwiazda wieczoru koncert rozpoczął zespół Dżem. Zobaczcie zdjęcia z koncertu zespołu Oberschesien. 📢 Podrabiana odzież przejęta w Rudzie Śląskiej - ponad 760 sztuk nielegalnych ciuchów znalezionych przez policję na targowisku 1 czerwca policjanci z Rudy Śląskiej przechwycili ponad 760 sztuk nielegalnej odzieży. 28-latka handlowała ubraniami z podrabianymi znakami znanych marek na rudzkim targowisku. Zatrzymanej grozi 5 lat więzienia. 📢 Niezwykłe gwiazdy w nadchodzący weekend na Śląsku! Wystąpią m.in. IRA, Dżem, Mery Spolsky, LemON i inni. Bezpłatne koncerty i pikniki Nadchodzący weekend w województwie śląskim będzie pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, pikniki, dni miast i przedłużone obchody Dnia Dziecka - a to wszystko ZA DARMO. 3 i 4 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncert Dżemu, Mery Spolsky, Markowskich i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

📢 Rudzkie Bractwo Kurkowe świętowało 30 lat istnienia! Jak obchodzono jubileusz? Zobaczcie zdjęcia! Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska świętuje 30-lecie. Głównym celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji i kultury miasta oraz regionu. Obecnie zrzesza ono 26 członków oraz 2 kandydatów, a Hetmanem jest Jan Detko. Jak świętowano jubileusz przełożony z ubiegłego roku? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Mistrzostwa Śląska w biegu 12-godzinnym - zobacz ZDJĘCIA. W Rudzie Śląskiej rywalizowali ultramaratończycy W sobotę 3 czerwca odbył się XXV jubileuszowy Międzynarodowy Rudzki Bieg 12-godzinny połączony z XIV Mistrzostwami Śląska w Biegu 12-godzinnym. Do rywalizacji na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej przystąpiło ponad 50 ultramartończyków, w tym kilkanaście kobiet. Zobaczcie zdjęcia z Mistrzostw Śląska w biegu 12-godzinnym.

