Przegląd prasy z tygodnia 30.07.2023. Co działo się w Rudzie Śląskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Ruda Śląska, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

Czwarty odcinek trasy N-S na południu Rudy Śląskiej powstaje od ok. 2 lat. Budowany jest fragment od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. - Koncepcja trasy N-S jest tak naprawdę koncepcją rozwoju miasta, otwiera kolejne tereny inwestycyjne, tworzy nowe miejsca pracy – komentuje Michał Pierończyk, prezydent miasta. Nowy odcinek trasy N-S powinien zostać oddany już we wrześniu. Na tym plany rozbudowy nie kończą się.