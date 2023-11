Tygodniowy przegląd prasy 26.11.2023: Ruda Śląska, 19.11-25.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rudy Śląskiej

Jeździł po Rudzie Śląskiej i wszystko fotografował! Przez ostatnich kilka miesięcy - od marca do listopada - na ulicach Rudy Śląskiej można było natknąć się na samochód Google! Charakterystyczny pojazd z kamera na dachu, jeździł po naszym mieście i robił zdjęcia do najnowszej aktualizacji Street View. Kogo przyłapał?

Inwestycja w Rudzie Śląskiej. Prace przy budowie pierwszego północnego odcinka trasy N-S biegnącej przez Rudę Śląską trwają od października. 20 listopada zamknięto dla ruchu ul. Magazynową. - Zmiana organizacji ruchu związana jest z przebudową ul. Magazynowej w ramach budowy odcinka trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej. Wprowadzone zmiany obowiązywać będą co najmniej kilka miesięcy – przekazuje Urząd Miasta.

Zakończyła sie przebudowa kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ul. Solidarności. - Dotychczasowa infrastruktura w tym rejonie była już wyeksploatowana i nie mogła sprawnie funkcjonować. Stanowiła także zagrożenie dla przebiegających nad nią dróg – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta. Inwestycja objęła również remont nawierzchni dróg, chodników i parkingów.

W Rudzie Śląskiej w IV LO im. H. C. Hoovera doszło dziś do niebezpiecznej sytuacji. Około południa kilkoro uczniów źle się poczuło. Trzeba było wezwać służby medyczne, które przetransportowały nastolatków do szpitala. Wykluczono udział osób trzecich. Nie wykryto substancjo niebezpiecznych. Zadziałała panika?