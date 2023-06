Prasówka tygodniowa z 18.06.2023 w Rudzie Śląskiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

"Gromy Dla Naszych Bajtli" to pełna atrakcji impreza dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Wydarzenie rozpoczął mecz o mistrzostwo w śląskiej klasy A, następnie odbył się festyn rodzinny oraz rywalizacja o puchar Turbokozaka. Jak bawili się mieszkańcy miasta? Zobaczcie sami!

Kryminalni z rudzkiej komendy zatrzymali 32-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna miał blisko 2000 porcji dilerskich narkotyków. Usłyszał już zarzut, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Zatrzymanemu grozi nawet do 10 lat więzienia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rudzie Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już za kilka dni ruszy przebudowa pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej-Chebziu. Jest to jeden z ważniejszych węzłów komunikacji tramwajowej w tej części Śląska. Jeśli przetarg się uprawomocni czeka nas 8 miesięcy prac. Co istotne - przebudowa będzie gruntowa i obejmie wiele elementów infrastruktury. Od torów, przejazdów i przystanków po drogi rowerowe i oświetlenie.

8 czerwca rozpoczął się nowy sezon na basenie letnim przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej. Kąpielisko będzie czynne codziennie do 3 września. - Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów pływania, plażowania i opalania do odwiedzenia naszego kompleksu. Jesteśmy przygotowani do przyjęcia gości – zachęca Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na amatorów kąpieli czekają baseny i zjeżdżalnie.