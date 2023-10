Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd września 2023 w Rudzie Śląskiej: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Narkotyki i towary z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych firm w Rudzie Śląskiej. Towar ten sprzedawało małżeństwo z Bykowiny. Policjanci przejęli blisko 1500 działek dilerskich amfetaminy, mdma i jej pochodnych, a także prawie 100 różnych podróbek ubrań, obuwia, zegarków, perfum i galanterii.

Kolejny odcinek trasy N-S, która biegnie przez Rudę Śląską, został oficjalnie otwarty 29 września. Nowy fragment połączył ul. Kokota z ul. Bielszowicką. - To ważna inwestycja dla regionu i dla miasta, gdy połączymy trasę N-S z autostradą A4 to powstanie bezkolizyjny przejazd od autostrady do Drogowej Trasy Średnicowej – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta.