Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rudy Śląskiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kościoły i kamienice na Śląsku, których już nie ma na mapie. Górny Śląsk wczoraj i dziś. Rozpoznajecie te miejsca? ”?

Przegląd lipca 2023 w Rudzie Śląskiej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kościoły i kamienice na Śląsku, których już nie ma na mapie. Górny Śląsk wczoraj i dziś. Rozpoznajecie te miejsca? Były świadkami historii Górnego Śląska. Czasem przemyślane i zaplanowane, czasem powstawały spontanicznie na fali przemian. Dziś już ich nie ma. Kamienice, szkoły, szpitale, kościoły... Ludzie mieszkali tu, pracowali, spędzali wolny czas na świetnej zabawie i rekreacji. Teraz pozostały archiwalne zdjęcia i zatarte wspomnienia. Czy ktoś jeszcze pamięta te budynki, a może w nich bywał nim zniknęły z map Zabrza, Bytomia i Rudy Śląskiej? Zobaczcie! 📢 Czwarty odcinek trasy N-S w Rudzie Śląskiej – jak przebiegają prace? Nowym fragmentem powinniśmy pojechać już we wrześniu Czwarty odcinek trasy N-S na południu Rudy Śląskiej powstaje od ok. 2 lat. Budowany jest fragment od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. - Koncepcja trasy N-S jest tak naprawdę koncepcją rozwoju miasta, otwiera kolejne tereny inwestycyjne, tworzy nowe miejsca pracy – komentuje Michał Pierończyk, prezydent miasta. Nowy odcinek trasy N-S powinien zostać oddany już we wrześniu. Na tym plany rozbudowy nie kończą się.

📢 Trasa N-S będzie rozbudowana na północ Rudy Śląskiej - podpisano umowę na realizację inwestycji. Docelowo droga ma prowadzić do Bytomia Trasa N-S biegnąca przez Rudę Śląską zostanie rozbudowana na północ. Docelowo połączy miasto z Bytomiem. 25 lipca podpisana została umowa na budowę pierwszego pólnocnego odcinka – od węzła z Drogową Trasą Średnicową do ul. Magazynowej. - Mieszkańcy północnych dzielnic codziennie odczuwają skutki wzmożonego ruchu od strony Bytomia w kierunku DTŚ, przedłużenie trasy pozwoli na rozwiązanie tych problemów – zapewnia Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Prasówka sierpień Ruda Śląska: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Rudy Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozsypujący się budynek fabryki margaryny w Rudzie Śląskiej. Grozi zawaleniem i zagraża bezpieczeństwu. Miasto nie może nic zrobić Ruda Śląska. Mieszkańcy alarmują, że budynek dawnej fabryki margaryny przy ul. Piastowskiej zagraża bezpieczeństwu przechodniów. Niszczejąca budowla jest w opłakanym stanie, może runąć w każdej chwili. W jej pobliżu znajduje się popularny market, a w bezpośrednim sąsiedztwie powstaje przystanek autobusowy.

📢 Te meble dostaniesz ZA DARMO! Oferty OLX z Gliwic, Zabrza i Rudy Śląskiej. Sprawdź, co możesz mieć za 0zł! Darmowe meble w Gliwicach i Zabrzu! Przeszukując internet znaleźć można mnóstwo ofert produktów, które odebrać można za darmo. Najczęściej są to meble, ubrania czy sprzęty AGD. Niektóre z nich są w bardzo dobrym stanie, podczas gdy inne wymagają naprawy lub czyszczenia. Warto czasem poprzeglądać darmowe ogłoszenia na OLX, da się tam znaleźć naprawdę super rzeczy! 📢 Wyniki matury 2023 w woj. śląskim! Oto lista powiatów, w których zdało najmniej uczniów 7 lipca tegoroczni uczniowie poznali swoje wyniki egzaminu dojrzałości. Ile procent zdało i może już myśleć o swoich wymarzonych kierunkach studiów? Sprawdź, zdawalność w poszczególnych powiatach i miastach na Górnym Śląsku. Gdzie sytuacja jest NAJGORSZA?

📢 Zobacz, co wymyślili Janusze Projektowania! Ich pomysły to albo genialne arcydzieła, albo totalne koszmarki - co zaskoczyło internautów? Oto Janusze Projektowania i ich GENIALNE pomysły! Toaleta o szklanych drzwiach, samotna furtka bez płotu na chodniku, dywan na pasach, patodeweloperka, "studzienka - pułapka" na ścieżce rowerowej, drzewo na przystanku czy zamknięty dla ruchu pieszego... chodnik. Sporo tych absurdów! 📢 TE miasta w woj. śląskim wyludniają się najszybciej! Poznaj TOP 10 miejscowości. Dlaczego ludzie z nich uciekają? Problem wyludniających się miast coraz bardziej dotyka województwo śląskie. Najbardziej narażona na masowe migracje mieszkańców jest środkowa część naszego regionu. Gdzie problem jest największy? W naszej galerii znajdziesz ranking najszybciej wyludniających się miast w Śląskiem. Dane użyte w tym zestawieniu pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

📢 Tego nie rób na balkonie - kara to nawet 1 500 zł! Jakich sytuacji należy unikać? Sprawdź! WAKACJE 2023. Za oknem niejednokrotnie ok. 30 st. C! Wreszcie można korzystać z balkonu... a jego otwarcie nie grozi wpuszczeniem do naszych mieszkań mroźnego powietrza czy smogu. Czego tak naprawdę, nie można na nim robić? Jakie obowiązują zakazy? Sprawdź za co grozi mandat! 📢 40-latek z Rudy Śląskiej aresztowany - groził sąsiadom nożem, krzyczał, że ich zabije. Do podobnych incydentów dochodziło już wcześniej 40-latek podejrzany o kierowanie gróźb karalnych pod adresem sąsiadów został 19 lipca aresztowany na 2 miesiące. Mieszkaniec Rudy Śląskiej wielokrotnie groził sąsiadom. Krzyczał, że ich zabije, wymachiwał przy tym trzymanym w ręce nożem. Do podobnych sytuacji dochodziło już w ubiegłym roku. 📢 Który dentysta jest NAJLEPSZY w Rudzie Śląskiej? Zobacz, gdzie warto leczyć zęby. Sprawdź Orły Stomatologii Który dentysta jest NAJLEPSZY w Rudzie Śląskiej? Orły Stomatologii 2022. Zobacz, którzy stomatolodzy z naszego miasta otrzymali nagrody w Plebiscycie Orły Stomatologii. Nagrodzeni są liderami w branży, aktywnie stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, co przekłada się na jakość usług i zadowolenie klienta. Kliknij w galerię i zobacz najlepszych dentystów w Rudzie Śląskiej!

📢 45-letni rudzianin znęcał się nad konkubiną – był pijany, w ręce miał nóż. Policja z Rudy Śląskiej musiała użyć paralizatora Funkcjonariusze z Rudy Śląskiej w sobotę, 15 lipca otrzymali zgłoszenie o przemocy domowej. Zatrzymany 45-latek jest podejrzany o znęcanie się nad konkubiną – to ona zawiadomiła policję. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, może trafić do więzienia na 5 lat.

📢 Incydent kałowy w Rybniku! Basen na „Rudzie" zamknięty do odwołania. Rekompensatą bilet ulgowy RYBNIK. Incydent kałowy na „Rudzie" zmusił rybnicki MOSiR do tymczasowego zamknięcia basenu rekreacyjnego z atrakcjami. Pozostałe obiekty należące do kompleksu wciąż są otwarte. Odwiedzający będą mogli liczyć na bilet ulgowy, który wprowadzono jako rekompensatę za zaistniałą sytuację. 📢 Droga z Rudy Śląskiej do Rybnika - podpisano umowę na przebudowę DW925. Inwestycja ma kosztować ponad 300 mln złotych INWESTYCJE. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w poniedziałek 17 lipca podpisał umowę na przebudowę 24 km Drogi Wojewódzkiej 925 - od granicy Rudy Śląskiej po granicę Rybnika. Wartą ponad 300 mln złotych inwestycję zrealizuje spółka Strabag Infrastruktura Południe. Na wykonanie przebudowy przewidziano 33 miesiące.

📢 Szukasz najlepszego fryzjera w Rudzie Śląskiej? Oto lista TOP 15 salonów, które zdobyły tytuł Orły Fryzjerstwa i są polecane przez rudzian RANKING. Szukacie dobrego fryzjera? Oto najlepsi FRYZJERZY w Rudzie Śląskiej! Z pomocą przychodzą Orły Fryzjerstwa, czyli nagroda przyznawana najlepszym salonom. Zobaczcie, do kogo warto udać się w naszym mieście. Mamy dla was listę top 15! W galerii czekają na was adresy tych miejsc. 📢 Piknik Rodzinny 800+ w Rudzie Śląskiej z udziałem minister Marleny Maląg. Zobaczcie ZDJĘCIA i WIDEO 15 lipca, w Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej odbył się fantastyczny piknik rodzinny. Każdy mógł znaleźć coś specjalnie dla siebie wśród licznych atrakcji. Najmłodsi bawili się na dmuchańcach, w fotobudce 360 i z zaciekawieniem przyglądali się pokazowi iluzjonisty. Dla rodziców ważne deklaracje złożyli natomiast minister Marlena Maląg oraz wojewoda śląski Jarosława Wieczorka.

📢 DARMOWE imprezy plenerowe w weekend 14-16 VII na Śląsku. Wśród gwiazd: Cugowski, Piękni i Młodzi, Miły Pan, Mezo i De Mono! ROZRYWKA. Zbliża się szalony weekend pełen atrakcji! W programie kina plenerowe, darmowe koncerty, festyny i inne imprezy spośród których każdy znajdzie coś dla siebie i to zupełnie ZA DARMO! Między 14-16 lipca w województwie śląskim niebo rozbłyśnie gwiazdami, które umilą nam ten wakacyjny czas. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncerty Krzysztofa Cugowskiego, Pięknych i Młodych, gościa od Sacrum i Pana, który cale nie jest taki miły, ale wie, jak poderwał małolatki. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami! 📢 Alert RCB dla woj. śląskiego! Silne opady, podtopienia, burze z gradem... - załamanie pogody! Jest 2. stopień ostrzeżenia [13.07.2023] Mieszkańcy woj. śląskiego otrzymali dziś, w czwartek 13 lipca 2023 r. na swoje telefony ALERT z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - SMS ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, możliwymi gwałtownymi wezbraniami i podtopieniami! Ostrzeżenie opublikowało również IMGW dla terenu CAŁEGO woj. śląskiego! Sprawdź szczegóły ostrzeżenie i zobacz MAPĘ online, gdzie już teraz pada.

📢 Burze z gradem w woj. śląskim! Wiatr do 80 km/h, silne opady deszczu - jest ostrzeżenie IMGW [12.07.2023] W środę 12 lipca 2023 r. w całym woj. śląskim, IMGW prognozuje wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Miejscami będzie możliwy grad. Poznaj szczegóły ostrzeżenia IMGW! Gdzie już pada? Zobacz MAPĘ online. 📢 Wyjątkowe meble dla kotów. Zaprojektuj wymarzony salon i stwórz przestrzeń dla zwierzaków Miłośnicy futrzaków uwielbiają rozpieszczać swoje koty i sprawiać im miłe niespodzianki. Chcą, żeby mruczek czuł się w domu komfortowo, jak wszyscy inni domownicy. Jak zadbać o komfortową przestrzeń dla kota w mieszkaniu? Wystarczy kupić funkcjonalne meble, które zaspokoją kocie potrzeby, a dodatkowo staną się wyjątkową ozdobą wnętrza. Zobacz sprawdzone pomysły na meble dla mruczka wymyślone przez projektantów.

