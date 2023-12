Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

W nocy z 27 na 28 listopada w Rudzie Śląskiej spadło zaledwie kilka centymetrów śniegu. Mimo to warunki na rudzkich drogach i chodnikach są złe - jest ślisko, przybywa błota pośniegowego.

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Rudy Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeździł po Rudzie Śląskiej i wszystko fotografował! Przez ostatnich kilka miesięcy - od marca do listopada - na ulicach Rudy Śląskiej można było natknąć się na samochód Google! Charakterystyczny pojazd z kamera na dachu, jeździł po naszym mieście i robił zdjęcia do najnowszej aktualizacji Street View. Kogo przyłapał?

Zobacz galerię zdjęć dzieci z Rudy Śląskiej, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Inwestycja w Rudzie Śląskiej. Prace przy budowie pierwszego północnego odcinka trasy N-S biegnącej przez Rudę Śląską trwają od października. 20 listopada zamknięto dla ruchu ul. Magazynową. - Zmiana organizacji ruchu związana jest z przebudową ul. Magazynowej w ramach budowy odcinka trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej. Wprowadzone zmiany obowiązywać będą co najmniej kilka miesięcy – przekazuje Urząd Miasta.

W Rudzie Śląskiej w IV LO im. H. C. Hoovera doszło dziś do niebezpiecznej sytuacji. Około południa kilkoro uczniów źle się poczuło. Trzeba było wezwać służby medyczne, które przetransportowały nastolatków do szpitala. Wykluczono udział osób trzecich. Nie wykryto substancjo niebezpiecznych. Zadziałała panika?

W Rudzie Śląskiej od kilku lat funkcjonuje Dom Ubogich - na normalnej, śląskiej farze. "Dom to miejsce, w którym dzieją się cuda" - mówi pani Mariola Domańska. W tym miejscu ubodzy otrzymują pomoc w znalezieniu pracy, jedzenie, mogą się wykąpać, uprać rzeczy i po prostu spędzić czas. "Jesteśmy taką małą rodziną" – mówi pani Patrycja, która tu przychodzi.